Мир 29 марта 2024, 09:20 Лавров назвал главное условие в случае переговоров по Украине Лавров: Россия даст гарантии участникам переговоров по Украине, если их дадут ей РИА «Новости»

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Россия готова гарантировать интересы в сфере безопасности участникам процесса по урегулированию украинского конфликта, если сама получит такие гарантии. Об этом «Известиям» сказал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, равная безопасность для всех участников процесса без исключения является принципиальной позицией России.

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«Только за столом переговоров можно понять, как воплотить эти принципы в жизнь. Но не на условиях „формулы мира“, которые давно повторяют Зеленский и его хозяева в США, Европы и Великобритании, а только на основе гарантий законных интересов безопасности России и признания реалий на земле», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД добавил, что реалии на земле давно известны: законные интересы населения Донбасса и Новороссии, а также ситуация в зоне СВО.

«Киевский режим растоптал их права, связанные с сохранением своей истории, использованием русского языка, средствами массовой информации и образованием. Не признать эти реалии не получится», — сказал он.

Ранее Лавров заявил о готовности России к дипломатическому урегулированию на Украине.