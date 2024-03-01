Мир 01 марта 2024, 09:20 Немцы услышали угрозу в послании Путина Die Welt: предупреждение Путина о ядерном оружии вызвало панику в Германии РИА «Новости»

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Немецкие журналисты исказили заявление президента России Владимира Путина о ядерном оружии и напугали своих читателей. «Российская газета» сообщила о панике среди читателей Die Welt.

Оглашая послание Федеральному собранию, Владимир Путин напомнил о наличии у России мощного оружия для поражения объектов на Западе. Он предупредил, что высказывания политиков могут спровоцировать конфликт. Немецкое издание расценило его слова как угрозу и написало об этом в своей статье. На новость отреагировали его читатели.

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«Путин держит слово и может обеспечить своих военных боеприпасами», — написала в комментариях Brigitte H.

Читатель с ником Christoph H. заявил, что слова российского президента наверняка шокировали канцлера Германии Олафа Шольца.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Западу дали понять: у отечественной армии есть возможности ответить. По его словам, в последнее время иностранные деятели «много разных глупостей наговорили».