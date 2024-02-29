Мир 29 февраля 2024, 20:51 Путин напомнил о наличии у России мощного оружия Путин: у России есть оружие, способное поражать цели в странах Запада РИА «Новости»

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У России есть оружие, которое способно поразить цели на территории противников страны. Об этом напомнил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, <…> которое может поражать цели на их территории», — подчеркнул он.

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Глава государства заметил, что все высказывания Запада, которыми пугают мир, реально грозят конфликтом с использованием ядерного оружия. Последнее, обратил внимание Путин, означает уничтожение цивилизации.

Президент подчеркнул, что возможные интервенты столкнутся с гораздо более трагичными последствиями, чем в прошлом. Он также указал, что из-за действий США и их сателлитов система европейской безопасности фактически исчезла, что в итоге породило риски для всех.

«Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война», — заметил Путин.