Немецким компаниям рекомендовали запастись генераторами на случай нехватки газа
Минэкономики ФРГ посоветовало компаниям запастись аварийными генераторами
Министерство экономики Германии посоветовало компаниям приобрести генераторы аварийного питания на случай нехватки газа. Об этом написала газета Bild, ссылаясь на ответ статс-секретаря при министерстве.
Министерство рекомендовало предприятиям, особенно критической инфраструктуры, обеспечить бесперебойное питание в случае дефицита газа. Аварийный генератор должен обеспечить подачу энергии в течение 72 часов, уточнили в ведомстве.
Без российского газа Германия смогла бы продержаться 2,5 месяца при условии, что ее хранилища будут заполнены на 100%, а зима будет не слишком холодной. Ситуацию с поставками газа в Германию можно назвать напряженной, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
Санкции против России ударили по немецкому бизнесу и ухудшили качество жизни простых жителей Германии. При этом они неэффективны против тех, на кого были направлены, отметил депутат бундестага Евгений Шмидт.