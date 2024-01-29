Мир 29 января 2024, 02:35 Немецкий телеканал назвал «громкими» имена новых российских ледоколов N-TV: новые ледоколы РФ назвали громкими именами «Сталинград» и «Ленинград» РИА «Новости»

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Немецкий телеканал N-TV, освещая визит президента РФ Владимира Путина на верфь Балтийского завода, назвал «громкими» имена новых российских ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». В Германии отметили, что Россия имеет крупнейший ледокольный флот в мире.

«Россия, обладающая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на запасы полезных ископаемых в Арктике», — написали в материале.

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Телеканал отметил, что у российского лидера есть «высокие цели» в Арктике, новые ледоколы укрепят возможности РФ в регионе.

«Ленинград» станет восьмым атомным ледоколом на Арктическом флоте, отметили в издании.

В пятницу, 26 января, Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград». Церемония закладки состоялась на верфи «Балтийского завода». Строительство атомного ледокола «Сталинград» начнется в 2025 году. Глава государства назвал российский ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом в мире.