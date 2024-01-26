26 января 2024, 16:56
Путин разрешил запустить строительство атомного ледокола «Ленинград»
Президент Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград»
Российский лидер Владимир Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Об этом сообщило РИА «Новости».
Церемония закладки состоялась на верфи «Балтийского завода». В мероприятии вместе с президентом поучаствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Росатома Алексей Лихачев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин.
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По команде Путина участники церемонии взяли в руки отвертки и докрутили болты, которыми зафиксировали закладную доску на первой секции будущего корабля. Ледокол назвали в память о подвиге города-героя, его жителях и защитниках.
Ранее президент поддержал решение присвоить современному атомному ледоколу проекта 22220 название «Сталинград». Это поможет сохранить историческую память о подвиге защитников города во время Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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