Важное 26 января 2024, 16:56 Путин разрешил запустить строительство атомного ледокола «Ленинград» Президент Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» Пресс-служба Кремля

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Российский лидер Владимир Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемония закладки состоялась на верфи «Балтийского завода». В мероприятии вместе с президентом поучаствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Росатома Алексей Лихачев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин.

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По команде Путина участники церемонии взяли в руки отвертки и докрутили болты, которыми зафиксировали закладную доску на первой секции будущего корабля. Ледокол назвали в память о подвиге города-героя, его жителях и защитниках.

Ранее президент поддержал решение присвоить современному атомному ледоколу проекта 22220 название «Сталинград». Это поможет сохранить историческую память о подвиге защитников города во время Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.