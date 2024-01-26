26 января 2024, 17:14
Путин назвал дату начала строительства ледокола «Сталинград»
Путин: атомный ледокол «Сталинград» заложат в 2025 году
Строительство атомного ледокола «Сталинград» начнется в России в 2025 году. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».
Российский лидер поучаствовал в церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге и анонсировал строительство корабля «Сталинград».
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«В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его „Сталинград“», — рассказал Путин.
Он назвал российский ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом в мире и добавил, что эти корабли открывают широкие возможности. По его словам, с помощью ледоколов можно развивать логистику и промышленность, а также реализовывать проекты глобального уровня.
Ранее глава государства дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». В церемонии закладки участвовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Росатома Алексей Лихачев, петербургский губернатор Александр Беглов, а также глава ВТБ Андрей Костин.
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