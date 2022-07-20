Siemens заявил о готовности обслуживать турбины для «Северного потока»

В Siemens выразили готовность обслуживать большее количество турбин для поставок газа по «Северному потоку». Технические работы такого плана в компании назвали обычным делом в нормальных обстоятельствах.

Siemens нарастит обслуживание при наличии соответствующего запроса, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», — подчеркнули в Siemens.

Своей целью в подобных случаях компания назвала доставку турбины до места работы «в возможно короткие сроки».

Канадские СМИ писали, что у страны есть возможность обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» за два года. После планового технического обслуживания его мощность составит, как и до остановки, 40%.

Заявление «Газпрома» о запросе предоставить необходимую документацию по отправке турбины в компании комментировать не стали.