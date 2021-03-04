Финансовый партнер по строительству «Северного потока — 2» — немецкий концерн Uniper — оценил готовность газопровода в 98%. В компании с нетерпением ждут завершения проекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на топ-менеджера Uniper.

«Это бизнес-проект, завершенный на 98%. И мы с нетерпением ждем, когда он будет завершен полностью. <…> Внимательно следим за тем, как идет строительство трубопровода. Мы считаем, что ситуация довольно хорошая — Россия обещает завершить строительство, мы не видим никаких технических рисков», — заявил менеджер во время телефонной конференции с инвесторами.

В своем отчете за прошлый год компания не исключила, что проект не удастся закончить из-за санкций Соединенных Штатов.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что запуск «Северного потока — 2» сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», поэтому остановить его строительство — это «вопрос жизни и смерти» для украинцев. Этот вопрос обсудили на прошлой неделе главы Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Они созвонились по телефону и решили, как смогут помешать завершению строительства газопровода. Украинский и польский президенты договорились «максимально привлекать к этому международное сообщество».