Главы Украины и Польши обсудили противодействие проекту «Северный поток — 2». Владимир Зеленский и Анджей Дуда «договорились максимально привлекать к этому международное сообщество».

Мнениями украинский и польский президент обменялись во время телефонной беседы, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

«Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — заявил Зеленский.

Дуда согласился в необходимости «приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода „Северный поток — 2“». Ранее американские СМИ заявили, что завершение проекта станет «очередной победой Путина». Россию при этом обвинили в использовании энергоресурсов в качестве политического оружия.

Лидеры двух стран также обсудили текущую ситуацию в Донбассе, ковид и реализацию совместных проектов в сфере инфраструктуры.

Зеленский пригласил польского коллегу в Киев на саммит «Крымской платформы» и мероприятия, посвященные 30-летию независимости Украины.