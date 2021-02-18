Запуск «Северного потока — 2» сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией». Остановка строительства газопровода — это «вопрос жизни и смерти» для украинцев. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.

«„Северный поток — 2“ — это прежде всего инструмент, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией. <…> Остановить „Северный поток — 2“ — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — написал Коболев.

Он добавил, что пока Украина играет важную роль в транзите газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС «является частью системы обороны страны».

«Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов», — отметил глава «Нафтогаза».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что западные страны хотят остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», чтобы заставить нашу страну платить за свой «геополитический проект на Украине».