Мир 28 марта 2024, 04:48 Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в Crocus City Hall — Шольц Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о подготовке теракта в России РИА «Новости»

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы не обладали информацией о планах террористов по подготовке теракта в Crocus City Hall. Об этом он заявил журналисту газеты Märkische Allgemeine Zeitung.

«Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения», — заявил он.

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Он также добавил, что политика американского правительства заключается в том, что предупреждать другие страны, когда они получают подобную информацию.

Ранее «360» собрал информацию о террористах, напавших на посетителей в Crocus City Hall, а также об их пособниках. Исполнители теракта — граждане Таджикистана. Среди новых фигурантов дела — их соотечественник со своим братом, имеющие российское гражданство, а также уроженец Киргизии, у которого также имеется паспорт РФ.

Кроме того, глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что одного из участников группы в Telegram, где вербовали радикалов, совершивших теракт в Crocus City Hall, выдворят из России. За нарушение миграционного ему также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.