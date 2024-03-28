Происшествия 28 марта 2024, 02:43 Участника Telegram-канала с террористами из Crocus City Hall выслали из России Freepik

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Силовики обнаружили группу в Telegram, где вербовали совершивших теракт в Crocus City Hall. Одного из ее участников суд решил выдворить из России, сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду выдворят из России после того, как его имя обнаружили среди участников группы в Telegram, в которой эмиссары ИГИЛ* завербовали террористов для нападения на Crocus City Hall.

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«Совершившие теракт в Crocus City Hall 22 марта были завербованы в этом же интернет-сообществе», — пояснила она.

Файзулохонзода приехал в Россию в январе 2024 года, встал на миграционный учет и получил патент на работу. За нарушение миграционного ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны.

Ранее сообщалось, что совершивших расстрел в Crocus City Hall террористов вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной ИГ* «Голос Хорасана».

*Запрещенная в России террористическая организация.