Мир 10 января 2023, 17:42 Порошенко сообщил о встрече киевских союзников в формате «Рамштайн» 20 января Экс-глава Украины Порошенко: союзники Киева в формате «Рамштайн» встретятся 20 января РИА «Новости»

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Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал о встрече представителей министерств обороны стран Запада 20 января в формате «Рамштайн». Об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News.

«Обратите внимание, что 20 января в Рамштайне состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставке танков Украине», — заявил он.

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Речь идет о британских танках Challenger, немецких Leopard 2, бронетранспортерах и французских и немецких БМП.

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Рамштайн — немецкая военная база. Именно там создали контактную группа НАТО в поддержку киевского режима.

Агентство Bloomberg уже предположило, что запланированная на январь встреча представителей оборонных ведомств западных стран может оказаться «важной вехой».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался о необходимости наращивать военную помощь Украине. Он напомнил, что альянс и Евросоюз 10 января подписали декларацию о сотрудничестве. Теперь союзникам нужно выйти на новый уровень партнерства. Содержание декларации пока не опубликовали, но некоторые СМИ предположили, что НАТО и ЕС договорились о сотрудничестве в оборонной сфере. Поводом для этого стал украинский конфликт.