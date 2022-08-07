Пенсионеры из Германии стали бронировать туры в теплые страны, чтобы избежать оплаты зимой за отопление. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на местные СМИ.

«Они улетают на „зимовку“, потому что это обойдется им дешевле, чем сидеть дома», — указано в публикации.

Турция, Тунис, Египет и Канарские острова являются самыми популярными направлениями среди немецких пенсионеров. Также зафиксирован спрос на путевки в Таиланд, Кабо-Верде, Сенегал, а также страны Карибского бассейна.

При полном прекращении поставок российского газа Германию ждет цепная реакция непредвиденных последствий. Страна рискует остаться без основных отраслей промышленности. Эффект домино в конечном итоге приведет к серьезному росту цен, дефициту товаров и сокращению рабочих мест. Германия может избежать рецессии, но для этого стране нужно пересмотреть свою санкционную политику.

Из-за кризиса и лишений недовольство в немецком обществе растет с каждым днем. Так в Байройте местные жители сорвали выступление министра экономики и вице-канцлера Роберта Хабека. Он очередной раз заявил, что Германия должна поддержать Украину и отказаться от отношений с Россией. Политика же обвинили в провале экономической программы и поддержке вооруженного конфликта.