Промышленности Германии предрекли крах без российского газа. Все закончится ростом цен и сокращением рабочих мест
Экономист Колганов: прекращение поставок газа из РФ ударит по всей промышленности Германии
Германию ждет цепная реакция непредвиденных последствий при полном прекращении поставок российского газа. Страна рискует остаться без основных отраслей промышленности. Эффект домино в конечном итоге приведет к серьезному росту цен, дефициту товаров и сокращению рабочих мест. Избежать рецессии Германия может путем пересмотра своей санкционной политики.
Крах промышленности
Об эффекте домино в экономике Германии написал обозреватель британской газеты The Telegraph Тим Уоллес. В своей статье он сослался на данные банковского концерна Германии Commerzbank.
По словам автора материала, Германия столкнется с «цепной реакцией непредвиденных последствий», если Россия полностью прекратит подачу газа. В этом случае основные отрасли промышленности страны рискуют быть разрушенными. Затем начнется эффект домино в остальных сферах хозяйственной деятельности.
«В настоящее время запасов природного газа может быть недостаточно для предстоящей зимы, поэтому нельзя исключать нормирование природного газа для несистемных отраслей», — заявили в публикации.
Специалисты концерна прогнозируют, из-за дефицита голубого топлива экономика Германии погрузится в глубокую рецессию. Подобная ситуация была в 2009 году после финансового кризиса. Проблемы уже появляются, поскольку промышленные цены выросли на 35,8% по сравнению с 2021 годом.
Германия планирует полностью отказаться от поставок российского газа к 2024 году. Сейчас она не готова к такому шагу, так как промышленность страны очень зависит от этого энергоресурса. Большая часть электростанций там работают на газе. Выработка электроэнергии на атомных электростанциях совсем небольшая, отметил в разговоре с «360» заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
«Естественно, российские поставки газа это не единственный источник газоснабжения для Германии, но основной и самый крупный. Поэтому прекращение наших поставок приведет к резкому падению выработки электроэнергии», — пояснил он.
В первую очередь пострадают химическая и металлургическая отрасли промышленности. Они являются непосредственными потребителями газа, который входит в их технологический процесс. Также большие потери понесет энергетическая сфера.
Цепная реакция
Как подчеркнул Колганов, последствия ждут не только эти отрасли, но и всех потребителей их продукции. Возникнет нехватка электроэнергии для промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и бытовых приборов жителей страны. Это и называется эффектом домино, о котором написал Уоллес. Заведующий лабораторией разобрал ситуацию на примере химической промышленности.
«От поставок российского газа зависит работа многих предприятий химической промышленности, для которых природный газ является исходным сырьем. Там и производство минеральных удобрений, и фармацевтическая промышленность, и производство синтетических смол с пластмассой. Это будет стопроцентная реакция в других отраслях», — отметил Колганов.
Он напомнил, что химическая промышленность дает различные пластмассовые емкости, упаковочную пленку и так далее. Сокращение производства приведет к подорожанию продукции из-за ее нехватки.
«Будет дорожать электроэнергия, будет дорожать продукция химической промышленности и по цепочке это подорожание распространиться на всю экономику. Для обычных жителей вырастет цена на электроэнергию. Это значит, что пользоваться холодильником, кондиционером, тостером, стиральной машиной станет все дороже и дороже», — отметил эксперт.
В итоге у людей появится необходимость экономить. Они будут вынуждены отказаться от использования каких-то электроприборов или чего-то еще. По словам Колганова, немцы могу начать экономить на еде, но и она неизбежно подорожает. Причем одним повышением цен дело не кончится.
«Далее это будет неизбежная потеря рабочих мест. Потеря рабочих мест — это сокращение внутреннего спроса. Каков будет конечный итог, как это скажется в целом на объеме производства ВВП Германии, я не беру сейчас предсказать, но потери могут быть существенные, потому что российский газ составляет где-то, наверное, 40% от общего объема потребления газа Германией», — заявил заведующий лабораторией.
Также он прокомментировал прогнозы концерна, касающиеся кризиса 2009 года. Как напомнил Колганов, тогда Германия не сталкивалась с физическим дефицитом тех или нет видов ресурсов. Сейчас речь идет именно о такой ситуации. Меры, которые принимали раньше, вряд ли помогут оживить экономику,
«Сейчас чисто такими налоговыми, финансовыми мерами, бюджетными субсидиями и так далее экономику не вытащить», — сказал эксперт.
Он добавил, что волна пройдет по всей экономике Германии и затронет практически все отрасли. Властям страны придется пересмотреть свою санкционную политику, иначе рецессия затянется очень надолго.