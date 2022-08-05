Промышленности Германии предрекли крах без российского газа. Все закончится ростом цен и сокращением рабочих мест

Германию ждет цепная реакция непредвиденных последствий при полном прекращении поставок российского газа. Страна рискует остаться без основных отраслей промышленности. Эффект домино в конечном итоге приведет к серьезному росту цен, дефициту товаров и сокращению рабочих мест. Избежать рецессии Германия может путем пересмотра своей санкционной политики.

Крах промышленности

Об эффекте домино в экономике Германии написал обозреватель британской газеты The Telegraph Тим Уоллес. В своей статье он сослался на данные банковского концерна Германии Commerzbank.

По словам автора материала, Германия столкнется с «цепной реакцией непредвиденных последствий», если Россия полностью прекратит подачу газа. В этом случае основные отрасли промышленности страны рискуют быть разрушенными. Затем начнется эффект домино в остальных сферах хозяйственной деятельности.

«В настоящее время запасов природного газа может быть недостаточно для предстоящей зимы, поэтому нельзя исключать нормирование природного газа для несистемных отраслей», — заявили в публикации.

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Специалисты концерна прогнозируют, из-за дефицита голубого топлива экономика Германии погрузится в глубокую рецессию. Подобная ситуация была в 2009 году после финансового кризиса. Проблемы уже появляются, поскольку промышленные цены выросли на 35,8% по сравнению с 2021 годом.

Германия планирует полностью отказаться от поставок российского газа к 2024 году. Сейчас она не готова к такому шагу, так как промышленность страны очень зависит от этого энергоресурса. Большая часть электростанций там работают на газе. Выработка электроэнергии на атомных электростанциях совсем небольшая, отметил в разговоре с «360» заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Естественно, российские поставки газа это не единственный источник газоснабжения для Германии, но основной и самый крупный. Поэтому прекращение наших поставок приведет к резкому падению выработки электроэнергии», — пояснил он.

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В первую очередь пострадают химическая и металлургическая отрасли промышленности. Они являются непосредственными потребителями газа, который входит в их технологический процесс. Также большие потери понесет энергетическая сфера.

Цепная реакция

Как подчеркнул Колганов, последствия ждут не только эти отрасли, но и всех потребителей их продукции. Возникнет нехватка электроэнергии для промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и бытовых приборов жителей страны. Это и называется эффектом домино, о котором написал Уоллес. Заведующий лабораторией разобрал ситуацию на примере химической промышленности.

«От поставок российского газа зависит работа многих предприятий химической промышленности, для которых природный газ является исходным сырьем. Там и производство минеральных удобрений, и фармацевтическая промышленность, и производство синтетических смол с пластмассой. Это будет стопроцентная реакция в других отраслях», — отметил Колганов.

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Он напомнил, что химическая промышленность дает различные пластмассовые емкости, упаковочную пленку и так далее. Сокращение производства приведет к подорожанию продукции из-за ее нехватки.

«Будет дорожать электроэнергия, будет дорожать продукция химической промышленности и по цепочке это подорожание распространиться на всю экономику. Для обычных жителей вырастет цена на электроэнергию. Это значит, что пользоваться холодильником, кондиционером, тостером, стиральной машиной станет все дороже и дороже», — отметил эксперт.

В итоге у людей появится необходимость экономить. Они будут вынуждены отказаться от использования каких-то электроприборов или чего-то еще. По словам Колганова, немцы могу начать экономить на еде, но и она неизбежно подорожает. Причем одним повышением цен дело не кончится.

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«Далее это будет неизбежная потеря рабочих мест. Потеря рабочих мест — это сокращение внутреннего спроса. Каков будет конечный итог, как это скажется в целом на объеме производства ВВП Германии, я не беру сейчас предсказать, но потери могут быть существенные, потому что российский газ составляет где-то, наверное, 40% от общего объема потребления газа Германией», — заявил заведующий лабораторией.

Также он прокомментировал прогнозы концерна, касающиеся кризиса 2009 года. Как напомнил Колганов, тогда Германия не сталкивалась с физическим дефицитом тех или нет видов ресурсов. Сейчас речь идет именно о такой ситуации. Меры, которые принимали раньше, вряд ли помогут оживить экономику,

«Сейчас чисто такими налоговыми, финансовыми мерами, бюджетными субсидиями и так далее экономику не вытащить», — сказал эксперт.

Он добавил, что волна пройдет по всей экономике Германии и затронет практически все отрасли. Властям страны придется пересмотреть свою санкционную политику, иначе рецессия затянется очень надолго.