Немцы освистали вице-канцлера Роберта Хабека, который в очередной раз заявил, что Германия должна поддержать Украину и отказаться от отношений с Россией. Политика обвинили в провале экономической программы и поддержке вооруженного конфликта. Недовольство в немецком обществе растет с каждым днем из-за кризиса и лишений. Дело даже может дойти до вынужденной смены правительства.

В Байройте, ФРГ, местные жители сорвали выступление министра экономики и вице-канцлера Роберта Хабека. Пока он рассказывал, что Германия не может отказаться от поставок оружия на Украину, а также о противостоянии с Россией, его освистали.

Политику не давали говорить и поднимали плакаты с обвинениями в разжигании конфликта на Украине, в провале экономической политики по отказу от российского газа, а также в энергетическом кризисе.

Протестующие призывали Хабека уйти с поста министра экономики, а некоторые даже требовали предать политика суду по примеру Нюрнбергского процесса. Также собравшиеся на выступление Хабека жители принесли транспаранты с оскорбительным надписями в адрес вице-канцлера.

Перелом настроений

Депутат XIX созыва бундестага Вальдемар Гердт объяснил «360», что недовольство в немецком обществе действительно крепчает с каждым днем, а решения правительства не пользуются народной поддержкой — ни в области экономики, ни в области политики.

Население Германии, по мнению Гердта, со все большим скептицизмом относится к военным поставкам на Украину и антироссийским санкциям, которые больше вредят самим немцам.

Сейчас уже 72% готовы к протестным акциям Вальдемар Гердт.

«Это говорит о том, что осенью мы увидим серьезные волнения. Сейчас новые счета за энергоносители только начинают приходить, их все еще не отправляли, все платили по старым авансом. Люди начинают понимать, в какой тупик завело их наше правительство на основе идеологических маразмов — экологической истерии и поддержки Украины», — объяснил Гердт.

Основной причиной сложившегося в Германии кризиса политик назвал неверные решения немецкого правительства, которое «пока просто освистали, а скоро начнут гнать с мест».

При этом пока не наступили холода, по мнению Гердта, немцы еще смогут терпеть многочисленные ограничения из-за нехватки энергоресурсов. По словам политика, люди в Германии готовы мерзнуть из-за поддержки Украины, так как в них десятилетиями воспитывали культ всеобщей вины.

«Но это может продолжаться один день, неделю, но если я в квартире вынужден на 10 градусов прикрутить температуру, как только начнет болеть ребенок, как только самому надоест, придет протрезвление от этого фанатизма», — подчеркнул Гердт.

К осени, когда протестный потенциал вырастет еще сильнее, немецкое правительство, по прогнозам Вальдемара Гердта, может усилить антироссийскую пропаганду и запустить жесткие репрессивные меры против демократических методов смены власти в стране.

«Но будет уже не удержать. Я думаю, что довести демократический процесс до смены правительства и перевыборов — вполне возможный вариант», — заключил Гердт.

Ситуация в Германии

Причины для протестов у жителей Германии действительно есть: антироссийские санкции сильно ударили как по простым немцам, так и по экономике всей страны. Из-за того, что министр экономики Хабек не оставляет курс на отказ от российских энергоносителей, в ФРГ началась серьезная нехватка ресурсов, в том числе газа, который необходим как для промышленного производства, так и для отопления квартир.

Чтобы исправить ситуацию, власти Германии начали вводить ограничения для простых граждан, повышать цены на газ, а также настоятельно просили экономить: реже мыться, по минимуму пользоваться отоплением.

Сам Хабек заявил, что ради поддержки импортеров газа с домохозяйств начнут взимать дополнительную плату. Предположительно, мера будет действовать с октября по март и обойдется в несколько сотен евро каждому немецкому домохозяйству. Канцлер Германии Олаф Шольц перед этим анонсировал рост цен на отопление для семей из четырех человек на 100 евро в год.

Также Хабек заявлял, что Германию ждет «кошмарный сценарий», если поставки газа из РФ прекратятся. Однако вместо налаживания дипломатических и экономических отношений с Россией вице-канцлер рассказал, что саксонцам выделят норму горячей воды, в некоторых немецких городах создадут комнаты без обогрева, а почти 500 тысяч квартир в Германии будут отапливать только до 17 градусов в ночное время — с 22:00 до 06:00.

По данным Института немецкой экономики (IW), из-за антироссийских санкций каждый четвертый немец оказался на пороге энергетической бедности. Нынешняя ситуация, по мнению аналитиков, превосходит даже нефтяной кризис 1970-х годов. При этом сейчас большая часть населения Германии тратит на газ и электричество более 10% дохода.

Социологические опросы показали, что половина немцев боится замерзнуть зимой, оставшись без отопления из-за сокращения поставок российского газа и роста цен. А Хабек прогнозировал, что оставшегося в стране российского газа хватит всего на неделю.

Более того, Роберт Хабек даже заявлял, что некоторые сектора экономики Германии придется остановить, если нехватка газа сохранится. Немцам уже предрекли веерные сбои в электроснабжении и работе коммунальных энергетических предприятий.