Мир 09 марта 2024, 15:52 Немецкая Lufthansa отменила 80% рейсов из-за забастовки Персонал Lufthansa прекратил забастовку, компания отменила 80% рейсов Unsplash

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Предупредительная забастовка персонала немецкой авиакомпании Lufthansa завершилась. За последние два дня перевозчик выполнил всего 10-20% от запланированных рейсов, сообщил портал Tagesschau.

«Наземный персонал Lufthansa прекратил двухдневную предупредительную забастовку», — отметили журналисты.

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Несмотря на возобновление начала работы сотрудников, перевозчики предупредили о возможных отменах рейсов.

В Европе также проходят забастовки фермеров. Демонстранты требуют поменять аграрную политику, остановить бесконтрольный импорт продукции и снять экологические ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в забастовках якобы виновата Россия.

Акции фермеров за свободную торговлю прошли в Германии, Франции, Польше, Румынии и других странах. Причиной забастовок в ФРГ стало сокращение субсидий правительства.