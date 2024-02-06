Мир 06 февраля 2024, 13:07 Россию и изменение климата обвинили в забастовках фермеров в Европе Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила РФ и изменение климата в забастовках фермеров IMAGO/Peter Henrich / HEN-FOTO/globallookpress

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию и изменение климата в проблемах, с которыми столкнулись бастующие европейские фермеры. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акции протеста фермеров участились в странах ЕС в последнее время. Демонстранты требуют поменять аграрную политику, снять экологические ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешевой продукции. Профсоюзные объединения заявили, что работа фермеров в ЕС почти не приносит прибыли из-за политики ЕК.

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«Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот», — заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что фермеры ощущают последствия украинского конфликта. Речь идет об инфляции, росте стоимости энергии и удобрений.

Недавно акции фермеров за свободную торговлю прошли во Франции, Германии, Румынии, Польше и других странах. Причиной забастовок в ФРГ стало сокращение субсидий немецкого правительства, сообщили «Известия».