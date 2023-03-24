Мир 24 марта 2023, 23:37 Нельзя доверять Западу, который пытается откупиться от ответственности — Додик Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Додик: Западу нельзя доверять РИА «Новости»

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на церемонии в Сомборе заявил, что никогда не будет доверять Западу. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, Запад предлагает сербскому народу «натовскую» агрессию против жителей Югославии и брать кредиты на восстановление мостов, дорог, школ и телевидения, которые пострадали от их атак.

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«Мы не смогли вернуть потерянных детей и невинных людей, защищавших нашу страну. Я не могу им доверять и никогда не буду», — высказался Додик.

Он отметил, что представители НАТО смеют приезжать в страну и просить забыть их агрессию. Но им стоит осознать, что «сербский народ составляют и живые, и мертвые, и те, кто только родится». Додик призвал поступать честно и помнить, что пришлось пережить народу.

«Я им никогда больше не поклонюсь, не буду думать, что они хорошие», — подчеркнул президент.

Он добавил, что НАТО приносит исключительно зло. Евросоюз многое обещал, а сейчас выдвигает ультиматумы. Но это не та Европа, в которую народ хочет идти, заключил глава государства.

В Сербии встречают 24-ю годовщину агрессии НАТО против Югославии. Главное мероприятие проводится в Сомборе. Именно там в 1999 году упала первая бомба, от которой погиб первый гражданин Сербии.