Мир 24 марта 2023, 23:03 Сербия столкнулась с давлением, толкающим страну к конфликтам — патриарх Патриарх Порфирий: на Сербию давят и подталкивают к внешним и внутренним конфликтам Unsplash

Читать 360tv в

На Сербию оказывают давление, подталкивая страну к участию во внешних конфликтах и провоцируя внутренние разногласия. Такое заявление сделал патриарх Сербский Порфирий на церемонии в городе Сомборе, посвященной 24-й годовщине начала агрессии НАТО против Югославии.

«Некоторые хотели бы толкнуть наш сербский народ на конфликты как между собой, так и с другими. Другие, не понимающие, что христианский бог — это бог любви и мира и что церковь живет и свидетельствует о мире, проповедуя его всем людям и народам, требуют, чтобы церковь своими позициями и заявлениями укрыла тех, кто толкнул бы нас на взаимные непонимания, новые войны и конфликты», — отметил патриарх.

Реклама

Сегодня Сербия отмечает 24-ю годовщину агрессии НАТО против Югославии. Главное мероприятие проходит в Сомборе — именно в этом населенном пункте в 1999 году упала первая натовская бомба. На памятном митинге присутствовал президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий.

Агрессия НАТО против Югославии продолжалась 78 дней. За это время на территорию Сербии сбросили в снарядах 15 тонн обедненного урана, после этого страна стала лидером в Европе по онкологическим заболеваниям.