Мир 19 марта 2023, 02:10 Известный сербский композитор призвал НАТО самораспуститься Сербский композитор Райчкович: бомбивший Сербию НАТО должен расформироваться flickr

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Известный сербский композитор и активист Милош Райчкович призвал НАТО самораспуститься. По его мнению, которое композитор высказал во время антивоенного митинга, приуроченного к 20-летию вторжения США в Ирак, альянс виноват в бомбардировках Ливии, Югославии, Сербии. Слова Райчковича опубликовало РИА «Новости».

Композитор сообщил, что на митинге он выразил протест США, которые ведут опосредованную агрессию против России.

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«Я также призываю НАТО, которая состоит из стран, бомбивших Сербию 24 года назад, расформироваться», — сказал активист.

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Райчкович уверен, что именно на НАТО лежит ответственность за уничтожение государственности Ливии и Ирака. Что же касается денег, которые США тратят на финансирование военной помощи, они должны быть направлены на образование и улучшение жизни американцев. Уровень жизни в стране падает, отметил композитор, который проживает в Нью-Йорке. И люди действительно живут в бедности.

Ранее президент Сербии Александр Вучич прокомментировал выдачу МУС ордера на арест российского лидера Владимира Путина. По его словам, этот факт показывает, что страны Запада не боятся дальнейшей эскалации конфликта на Украине.