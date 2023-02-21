Мир 21 февраля 2023, 08:35 Нелепые оговорки Байдена довели австралийскую телеведущую до слез Ведущая Sky News Панахи рассмеялась до слез от просмотра подборки оговорок Байдена

Читать 360tv в

Журналисты усомнились в достоверности заключения врачей о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи рассмеялась до слез после просмотра подборки его оговорок и вынесла свой вердикт. Запись эфира показали на YouTube.

Гости программы обсудили недавний плановый медицинский осмотр Джо Байдена и тот факт, что, по словам президентского врача доктора Кевина О’Коннора, он может выполнять служебные обязанности. В эфире показали нарезку публичных выступлений американского президента, во время которых он делал нелепые ошибки, например, не мог выговорить слово или что-то вспомнить. После очередного ляпа Рита Панахи не выдержала и рассмеялась до слез.

Реклама

«Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем „свободным миром“, чем нынешний главнокомандующий», — сказала она саркастически.

Реклама

Заключение врачей озвучила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сказала, что президент абсолютно здоров. Зрители Fox News раскритиковали ее за это, назвали актрисой и обвинили во лжи. Бывший лечащий врач Джо Байдена, конгрессмен Ронни Джексон заявил, что в отчет об обследовании не включили графу о ментальном здоровье, а значит специально утаили эту информацию.