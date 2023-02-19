19 февраля 2023, 09:39
Бывший врач Байдена обвинил власти США в утаивании данных о состоянии президента
Бывший врач Байдена: администрация США скрывает правду о психическом состоянии президента
Администрация США скрывает данные о психическом состоянии президента страны Джо Байдена, рассказал бывший лечащий врач политика, конгрессмен Ронни Джексон. Власти, по его словам, уверяют, что американский лидер способен выполнять свои обязанности без каких-либо ограничений. Об этом сообщил ТАСС.
«Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена в упадке», — констатировал Джексон.
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Вместе с тем в заключении лечащего врача Байдена по итогам регулярного медосмотра нет ни слова о психическом состоянии президента. Это только подтверждает то, что администрация настойчиво скрывает правду, подчеркнул конгрессмен.
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Джексон добавил, что направил в администрацию США три письма с требованием проверить когнитивные способности Байдена и обнародовать результаты. Все обращения проигнорировали.
Ранее в пресс-службе Белого дома обнародовали заключение лечащего врача президента. Специалист заверил, что Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который справляется с работой без исключений и послаблений.
Регулярные медосмотры Байден проходит в медцентре имени Уолтера Рида. Последний раз политика обследовали в ноябре 2021 года.
США
Джо Байден
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