Мир 19 февраля 2023, 09:39 Бывший врач Байдена обвинил власти США в утаивании данных о состоянии президента Бывший врач Байдена: администрация США скрывает правду о психическом состоянии президента РИА «Новости»

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Администрация США скрывает данные о психическом состоянии президента страны Джо Байдена, рассказал бывший лечащий врач политика, конгрессмен Ронни Джексон. Власти, по его словам, уверяют, что американский лидер способен выполнять свои обязанности без каких-либо ограничений. Об этом сообщил ТАСС.

«Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена в упадке», — констатировал Джексон.

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Вместе с тем в заключении лечащего врача Байдена по итогам регулярного медосмотра нет ни слова о психическом состоянии президента. Это только подтверждает то, что администрация настойчиво скрывает правду, подчеркнул конгрессмен.

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Джексон добавил, что направил в администрацию США три письма с требованием проверить когнитивные способности Байдена и обнародовать результаты. Все обращения проигнорировали.

Ранее в пресс-службе Белого дома обнародовали заключение лечащего врача президента. Специалист заверил, что Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который справляется с работой без исключений и послаблений.

Регулярные медосмотры Байден проходит в медцентре имени Уолтера Рида. Последний раз политика обследовали в ноябре 2021 года.