Мир 20 февраля 2023, 09:14 Зрители Fox News высмеяли пресс-атташе Белого дома за оценку навыков Байдена Зрители Fox News отреагировали смехом на высокую оценку коммуникативных навыков Байдена Правительство США

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Зрители телеканала Fox News отреагировали юмором на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о высоких коммуникативных навыках президента США Джозефа Байдена. Они оставили комментарии под роликом на YouTube-канале американского СМИ.

Жан-Пьер оценила навыки Байдена во время одного из недавних брифингов. Ее спросили, умеет ли американский президент общаться с окружающими.

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«Лучший коммуникатор», — ответила она.

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По словам Жан-Пьер, у Бадена самые высокие навыки в этой сфере по сравнению с другими сотрудниками Белого дома.

После просмотра этого брифинга зрители телеканала назвали пресс-атташе актрисой и вторым коммуникатором-лгуном в администрации президента США.

«Эту женщину больше никогда не смогут воспринимать всерьез», — написал один из комментаторов.

Другой зритель Fox News отметил, что американцы слышат не слова Байдена, а человека, который пытается читать с телесуфлера. Его поддержал другой комментатор, По его мнению, некоторые заявления президента США свидетельствуют об увольнении его личного сурдопереводчика.