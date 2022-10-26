«Некрасиво получилось». Политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо по переговорам с Россией | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 12:20 «Некрасиво получилось». Политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо по переговорам с Россией Политолог Дудчак: конгрессменам не отчитываться перед Украиной за письмо Байдену по России flickr

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Группа конгрессменов отозвала письмо президенту США Джо Байдену с предложением возобновить переговоры между Россией и Украиной. Ситуация обеспокоила киевский режим: произошедшее расценили как знак для российского лидера Владимира Путина. Экономист, политолог Александр Дудчак объяснил «360», почему американские политики резко передумали.

Он не увидел в реакции Украины на письмо ничего необычного. Киевский режим анализирует ситуацию, отвечает на события, рефлексирует.

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«Конгрессменам не отчитываться перед украинским руководством о том, что они там собираются делать, у них свои планы. Они написали письмо, потом передумали. <…> Так что как-то некрасиво получилось», — сказал политолог.

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Версию о том, что якобы какая-то сотрудница отправила его по ошибке, и ее за это уволили, он назвал смешной. Вероятно, инициаторы просто поторопились и не набрали нужного количества подписей — заявили о 30, а получили чуть больше 20. Тогда они решили оставить этот вопрос на потом и сменить тактику.

Александр Дудчак считает, что конгрессмены пытаются найти способ сплотить союзников и обратить тех, кто с ними не согласен, в свою сторону.

«Это нужно для того, чтобы поколебать тех, кто выбрал нейтральную позицию или стал союзником России, чтобы у них не было аргументов для ее поддержки. Была идея подорвать ядерный заряд, пока не сложилось. Не знают, что придумать», — сказал он.

Американские политики хотят сгруппировать всех своих союзников, как это было в феврале. Тогда западные страны сплотились и вместе осудили спецоперацию, а теперь произошло разобщение. Они буквально разбрелись в разные стороны.