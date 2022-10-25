Конгрессмены США отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией | 360°

25 октября 2022, 21:58
Конгрессмены США отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией
Конгресс США отозвал письмо Джо Байдену с предложением начать переговоры с Россией
Группа конгрессменов от Демократической партии решила отозвать письмо президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделала инициатор обращения Прамила Джайпал, сообщило РИА «Новости».
Накануне сразу 30 законодателей из Палаты представителей конгресса США предложили изменить подход к украинскому кризису и инициировали возобновление переговорного процесса с Россией.
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По словам спикера Прогрессивной группы конгресса Прамилы Джайпал, послание на имя Джо Байдена составили еще в июле. Накануне его предали огласке без каких-либо согласования, тем самым создалось ложное впечатление, что Демократическая партия выступает против военной помощи Киеву.
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«Письмо, направленное вчера, срезонировало с республиканской оппозицией поддержке справедливой защиты украинцев своего национального суверенитета», — отметила Джайпал.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби ранее заявил, что США не буду вести переговоры с Россией без участия Украины, сообщало РИА ФАН.
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