Мир 26 октября 2022, 06:11 Украина расценила письмо конгрессменов Байдену как сигнал для Путина — The Washington Post The Washington Post: Киев расценил письмо конгрессменов Байдену как сигнал для Путина Pxhere

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Киев увидел в письме конгрессменов-демократов к главе Белого дома Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта сигнал для российского президента Владимира Путина. Об этом говорится в материале The Washington Post. В статье автор ссылается на неназванного украинского чиновника.

«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — цитирует газета своего собеседника.

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По словам другого источника издания, Киев опасается вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

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«Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо», — считает украинский чиновник.

Письмо, как указано в статье, только усугубляет растущее беспокойство Киева по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны США на фоне заявлений о сокращении Америкой помощи в случае победы представителей Республиканской партии на выборах в конгресс. Они должны состояться в ноябре.

Сразу 30 законодателей из Палаты представителей конгресса США выступили с предложением об изменении подхода к кризису на Украине и инициировали возобновление переговорного процесса с Россией. Однако позже инициатор обращения Прамила Джайпал сообщила, что группа конгрессменов-демократов решила отозвать письмо с этим призывом.