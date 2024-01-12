Эксклюзив 12 января 2024, 12:35 «Некем сражаться». США возобновят поставки оружия ВСУ, но будет слишком поздно Мезюхо: США возобновят поставки оружия Украине, когда ей станет некем сражаться Philipp Schulze/dpa/globallookpress

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США объявили о прекращении поставок вооружения на Украину. Причина — политическая нестабильность в Соединенных Штатах, пояснил «360» политолог Иван Мезюхо.

«Конечно, сегодняшнюю ситуацию надо рассматривать в контексте политической турбулентности внутри США. <…> Республиканцы на самом деле не против финансирования боевых действий на Украине, они против [президента США] Джо Байдена. Разница между демократами и республиканцами по поводу их отношения к России, к „украинскому кейсу“ не такая уж принципиальная», — отметил эксперт.

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Он указал на то, что республиканцы и демократы тактически смотрят на вопрос Украины по-разному, исходя из понимания ситуации, но стратегически и те, и другие считают Украину «буферным государственным образованием», а Россию — «внешнеполитическим врагом».

По мнению Мезюхо, в конце концов США так или иначе возобновят поставки, но для Украины может оказаться слишком поздно.

«Мы должны смотреть на ситуацию реально: рано или поздно США возобновят поставки оружия Украине или той территории, что от нее останется на тот момент. <…> Прежде чем это произойдет, пройдет много времени, и новые партии вооружения от США могут прийти на Украину в тот момент, когда киевскому режиму просто будет некем сражаться», — предположил политолог.

Он также предрек нарастающее недовольство Европы тем, что США перекладывают на нее эту «статью расходов». Иван Мезюхо отметил, что европейские возможности по поставке вооружения для ВСУ также «во многом исчерпаны».

Ранее депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил журналистам, что заявления США о прекращении помощи Украине не вызывают у него доверия.