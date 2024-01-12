12 января 2024, 00:07
Белый дом прекратил поставки вооружения на Украину
Кирби: США прекратили поставки оружия на Украину из-за отсутствия бюджета
США прекратили поставки на Украину вооружения и военной техники, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В стране отсутствуют бюджетные средства на эти программы.
«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — прокомментировал Кирби вопрос о поставках военной помощи Украине.
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Представитель Белого дома отметил, что критически важно, чтобы конгресс США выделил средства в бюджете для дальнейшего финансирования Украины. Кирби считает, что ВСУ сейчас остро нуждаются в американских вооружениях.
Ранее в Минобороны США заявили, что Пентагон не следил за поставками оружия Украине должным образом. Более 50% общего объема осталось неучтенным, это около одного миллиарда долларов.
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