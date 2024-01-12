Мир 12 января 2024, 10:15 «США умеют наводить туман войны». Госдума не поверила в прекращение помощи Украине Депутат Ивлев ответил цитатой Станиславского на прекращение помощи США Украине Mauricio Campino/Keystone Press Agency/globallookpress

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Заявления США о прекращении помощи Украине не вызывают доверия. Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью РИА «Новости» признался, что относится к ним со скепсисом. Он вспомнил о знаменитой цитате театрального режиссера Константина Станиславского про плохую игру актеров.

«Пока по Станиславскому: „Не верю!“. Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи», — заявил Ивлев.

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Если Соединенным Штатам будет выгодно спонсировать украинскую сторону, то на это найдут деньги, уверен депутат. Киевские власти предали свой народ ради западных подачек, напомнил Ивлев. Им было бы полезно усвоить урок, оставшись без западной помощи, добавил он.

Ранее США прекратили поставки на Украину вооружения и военной техники. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока на эти средства денег нет. При этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Запад готов годами помогать Украине. В конце декабря постпред королевства в ООН Барбара Вудворд рассказала о поставке Украине сотен ракет для систем ПВО.