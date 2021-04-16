Неизвестный открыл стрельбу в отделении FedEx в США

В штате Индианаполис в США неизвестный открыл стрельбу в одном из филиалов почтовой компании FedEx. По предварительным данным, он покончил с собой.

В результате стрельбы, которая произошла вечером 15 апреля недалеко от аэропорта, огнестрельные ранения получили несколько человек, сообщил местный телеканал WRTV.

Как рассказал телеканалу офицер столичного управления Индианаполиса Джина Кук, полиция была вызвана на место происшествия около 23:00. По ее словам, подозреваемый покончил жизнь самоубийством. Люди, которые получили огнестрельные ранения, госпитализированы.

Офицер общественной информации IMPD Уильям Янг отметил, что полиция квалифицирует этот инцидент как «массовый несчастный случай».

Накануне несколько человек, в том числе офицер полиции стали жертвами стрельбы в средней школе американского города Ноксвилла в штате Теннесси. По предварительным данным, стрельбу мог устроить один из учеников учреждения. Он погиб от полицейских пуль.