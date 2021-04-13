Появились подробности об ученике, устроившем стрельбу в школе в Теннесси

Стрельбу в школе Ноксвилла (штат Теннесси) устроил один из учеников. Он погиб от полицейских пуль. Об этом сообщило государственное бюро расследований штата.

Правоохранители приехали в школу после сообщения о том, что в здании находится человек с оружием. Полицейские нашли его в туалете, после чего он открыл огонь. Один из офицеров начал стрелять в ответ и убил нападавшего.

«С тех пор его идентифицировали как ученика», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в местной полиции сообщили, что неизвестный устроил стрельбу в средней школе Ноксвилла. Тогда было сообщение о нескольких погибших. Позже появилась информация, что во время перестрелки погиб только сам преступник. Один из полицейских получил ранения. Его отвезли в больницу. По данным властей, страж порядка находится в сознании.

На прошлой неделе ученик одной из школ в Московском районе Санкт-Петербурга принес на занятия пневматический пистолет и устроил стрельбу в раздевалке. В полиции сообщили, что никто не пострадал. Оружие у девятиклассника отобрал педагог.