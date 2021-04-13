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    13 апреля 2021, 00:09

    Неизвестный открыл стрельбу в школе штата Теннесси

    Анатолий Минкин

    Несколько человек, в том числе офицер полиции стали жертвами стрельбы в средней школе города Ноксвилла в штате Теннесси. Об этом сообщил местный департамент полиции на своей странице в Twitter.

    Неизвестный открыл стрельбу в школе штата Теннесси

    Точного количества жертв, а также личность стрелка ведомство не раскрыло. Правоохранители призвали жителей города по возможности избегать этого района.

    Руководитель объединения школ округа Нокс Боб Томас подтвердил, что в учебном заведении неизвестный открыл стрельбу. Он подчеркнул, что пока никаких подробностей о случившемся нет.

    «Мы собираем информацию о том, что происходит в школе», — написал он в Twitter.

    После он добавил, что здание учебного заведения взяли под контроль сотрудники полиции. Ученики, не причастные к стрельбе отправились домой к своим семьям.

    Полиция призвала учеников, которые покинули здание школы, собраться на бейсбольной площадке, где их заберут родители. По данным журналистов, около учебного заведения скопились несколько машин полиции и других специальных служб.