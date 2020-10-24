Неизвестные пригрозили обезглавить еще одного француза

Несколько граффити с угрозами обезглавить Берзана неизвестные нанесли на фасаде школы Лиона утром 24 октября. Такие же угрозы поступили в адрес учителей и учеников местного образовательного учреждения. Глава округа уже посетил полицейский участок и подал жалобу.

«Не может быть и речи о том, чтобы подобные действия оставались безнаказанными, нужно будет найти виновных», — заявил политик.

По его мнению, подобные угрозы «неслыханны» и представляют собой «чистую ненависть», они «вводят в замешательство своей глупостью». Берзан пообещал встретиться с представителями школы и выразил им свою поддержку.

Глава лионского округа гадает: это единичный случай, когда кто-то не нашел занятия на вечер, или серьезная угроза? По его словам, в любом случае речь идет о крайнем насилии.

Житель Франции обезглавил 16 октября преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца подкараулил его у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Полицейские застрелили нападавшего. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что злоумышленник родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Накануне мэру французского Брона Жереми Брео тоже пригрозили обезглавить. Он предположил, что его действия по борьбе с наркотиками «мешают некоторым преступникам», но он не отступит, написало ИА Nation News.