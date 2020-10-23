Неизвестные пригрозили французскому мэру обезглавливанием

Неизвестные угрожают обезглавить мэра французского города Брон Жереми Брео. Но государственный деятель оказался не из слабаков и заявил, что «не отступит».

«Первая реакция — это сильное потрясение… Но я не боюсь и не отступлю. <…> Я думаю, что наши действия мешают некоторым преступникам», — сказал мэр в эфире телеканала CNews.

Тем не менее сотрудники МВД республики намерены защитить Брео, уточняет РИА ФАН. По предварительным данным, угрожающие надписи были нанесены на стене домов.

В середине октября в пригороде Парижа 18-летний юноша уже обезглавил одного человека — учителя истории Самюэля Пати. Преподаватель во время урока рассказывал о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Одному из учеников это сильно не понравилось. Вскоре он жестоко расправился с мужчиной. Во Франции действие признали терактом. В ходе спецоперации преступник был застрелен полицейскими.

Погибшего учителя проводили с национальными почестями 21 октября, на церемонии присутствовали 400 человек, включая президента Эммануэля Макрона и экс-президента Франсуа Олланда.