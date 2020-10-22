Убийца учителя в Париже говорил по-русски и родился в Москве. Но террористом «заразился» во Франции

Чеченец Абдулах Анзоров, убивший учителя истории под Парижем, был связан с террористами. Он общался с неким исламистом из Сирии как минимум два дня — с 12 по 14 сентября. Причем диалог ввелся на русском языке, о чем активно пишут иностранные СМИ. Вот только назвать 18-летнего Анзорова россиянином довольно сложно.

Юноша пытался выяснить у предполагаемого террориста из провинции Идлиб, как перебраться в другое государство, чтобы «сражаться», пишет Le Parisien. По словам близких, молодой человек стал симпатизировать радикальным идеям еще прошлой весной. Тогда он начал молиться тщательнее и смотрел ролики, где проповедовали экстремизм.

Родители полагают, что сына могли увлечь подобными настроениями друзья из спортивного зала. Они же могли помочь Анзорову приобрести оружие. Приятели, правда, все отрицают. По их словам, они тоже заметили радикализацию друга в последние месяцы. Якобы Анзоров начал соблюдать все магометанские ограничения и присылать знакомым напоминания о регулярных молитвах. На заставке смартфона парня появился флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*.

Что произошло?

По некоторым данным, Анзоров решил напасть на учителя Самуэля Пати после просмотра в Сети ролика. На видео отец одной из школьниц осудил преподавателя за демонстрацию детям карикатуры на пророка Мухаммеда. В ролике было упоминание о конкретном учебном заведении.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа юноша подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Фото отрезанной головы Пати появилось в Twitter. По данным Daily Mail, убийца сам снимал преступление и поделился записями в соцсетях и мессенджерах. В частности, он отправил материалы в некие каналы в Telegram, где собираются сторонники террористической группировки ИГ*.

В посте юноша обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Также преступник оставил голосовое сообщение, где на плохом русском рассказал, что отомстил за пророка.

Позже террориста застрелили. Глава Франции подчеркнул, что убийство можно считать терактом. Макрон добавил, что педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». Президент приехал на место ЧП в сопровождении министров внутренних дел, национального образования и по делам гражданства.

По уголовному делу задержали четырех человек. Это близкие знакомые террориста, среди них также есть родственники Анзорова. СМИ пишут, что сводная сестра преступника шесть лет назад отправилась в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ*. В отношении нее проводили антитеррористическое расследование.

«Свалить все проблемы на чеченцев»

Зарубежные СМИ активно пишут о том, что Анзоров родился в Москве. Однако россиянином его считать трудно. Чеченец перебрался во Францию, когда ему было всего шесть лет. Там он получил статус политического беженца.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что не стоит заострять внимание на национальности убийцы в случае с преступлением в Париже. Он обвинил Францию в попытках «свалить все свои проблемы на чеченцев».

«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности. Вопреки здравому смыслу и всем нормам порядочности, некоторые СМИ, в том числе и российские, в первую очередь обращают внимание своих читателей на национальную принадлежность преступника. Особенно стараются журналисты, когда речь заходит о чеченцах… Смею всех заверить: чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции», — написал Кадыров в Telegram.

Кадыров осудил убийство. Глава Чечни выразил соболезнования семье учителя. Он призвал не оскорблять чувства верующих и не провоцировать их, напомнив о ситуации с карикатурами сатирического издания Charlie Hebdo. По словам Кадырова, подобные истории свидетельствуют о «непозволительном отношении к исламским ценностям» во Франции.

В посольстве России во Франции подчеркнули, что подозреваемый официально проживал во Франции последние 12 лет. По словам пресс-атташе Сергея Паринова, «важно не столько место рождения, а то, где он подвергся радикализации и стал на путь терроризма». Также российская сторона отметила, что Анзоров не имел никаких связей с Москвой с 2008 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная на территории России и в ряде других стран террористическая организация.