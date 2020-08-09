Неизвестные атаковали сайты КГБ и МВД Белоруссии

«Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа, около 22:00, зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET», — говорится в сообщении центра.

Хакеры атаковали оборудование, на котором размещены сайты Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел республики. Атаки продолжились и на следующий день — ночью и рано утром. Провайдеры смогли их отразить, но с оборудованием начались проблемы.

Ранее в Белоруссии отметили перебои в работе интернета.

9 августа проходят выборы белорусского президента. В них участвуют пять кандидатов, в том числе и нынешний лидер республики Александр Лукашенко. Он уже отдал свой голос и уверил, что после выборов в стране не будет хаоса и гражданской войны. ЦИК Белоруссии сообщил, что выборы состоялись — явка на данный момент составила свыше 50%. Об этом пишет журнал «ПолитЭксперт».