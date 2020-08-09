Перебои с интернетом заметили в Белоруссии в день выборов

Перебои в работе интернета начались в Белоруссии в день выборов нового президента. Оператор «Белтелеком» объяснил, что причиной сбоев стала перегрузка каналов из-за зарубежного трафика.

Еще утром 9 августа интернет в Белоруссии работал исправно, но около 9:00 начались проблемы. У минских пользователей резко упала скорость в Сети, периодически нельзя было воспользоваться Telegram и YouTube. При этом в Министерстве связи и информатизации заявили РИА «Новости», что у них нет каких-то официальных данных. Там предложили подождать завершения выходного дня.

В свою очередь, заместитель гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков объяснил появившиеся проблемы с интернетом.

«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — привел его слова Onliner.

Выборы президента проходят 9 августа в Белоруссии. Свой голос уже отдал действующий лидер страны Александр Лукашенко. Проголосовать можно в 5767 избирательных участках, из которых 44 находятся за пределами Белоруссии.