Лукашенко высказался о хаосе и гражданской войне в Белоруссии после выборов

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что после выборов президента в стране не будет хаоса и гражданской войны. Своими мыслями он поделился на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры, куда приехал проголосовать.

«Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Действующий президент Белоруссии добавил, что утром в день выборов в страну не пустили из-за границы 170 человек с фальшивыми документами.

«Вот полчаса тому назад передали донесение пограничного комитета: мы отказали во въезде 170 людям. Или фальшивые визы, или вообще не могли объяснить, чего они едут», — заявил Лукашенко и уточнил, что эти граждане пытались въехать в Белоруссию из России и Польши. Его цитирует издание «Подъем».

9 августа в Белоруссии начались выборы президента. Как пишет «Русская планета» со ссылкой на очевидцев, с утра в центре Минска появилась военная техника, а возле правительственных зданий — ограждения. На пост главы Белорусского государства претендуют пять кандидатов, включая Лукашенко.

«360» ведет онлайн-трансляцию выборов в республике.