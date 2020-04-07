Нехватку почти 6 млн медсестер выявили в мире на фоне пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса показала, что системам здравоохранения по всему миру не хватает 5,9 миллиона медицинских сестер. Самая большая нехватка ощущается в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.

«В мире насчитывается немногим менее 28 миллионов работников сестринских служб. С 2013 по 2016 годы их численность выросла на 4,7 миллиона. Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 миллиона», — цитирует ТАСС доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Не хватает медсестер, в основном, в странах, где доходы ниже среднего уровня. В Европе и Северной Америке другая проблема: высокий возраст персонала. Им рекомендовали привлекать к работе молодых специалистов.

Эксперты отметили «большой гендерный дисбаланс» в профессии, ведь около 90% младшего медицинского персонала — женщины. В ВОЗ заявили, что у них есть сведения о «дискриминации на рабочем месте по гендерному признаку» и неравной оплате труда.

Для решения этих проблем ВОЗ рекомендовала увеличить число выпускников профильных учебных заведений в среднем на 8% в год, параллельно с этим создавая рабочие места. Расходы на это эксперты оценили в 10 долларов в год на душу населения.

ВОЗ опубликовала доклад 7 апреля, во Всемирный день здоровья.