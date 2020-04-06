Пациент скорой помощи в Красноярске швырнул медсестру об стену

Медики скорой помощи в Красноярске уже во второй раз за месяц пострадали от рук пациентов. В этот раз досталось медсестре, которую местный житель сильно ударил.

Случай произошел еще вечером 3 апреля, но об этом стало известно только сейчас. Бригада скорой помощи приехала на вызов на улице Щербакова в дома № 8. В одной из квартир произошла ссора. Об этом в Facebook пресс-секретарь красноярской скорой помощи Наталья Ковальчук.

Пока врач помогала пострадавшему во время драки, один из участников конфликта взял медсестру за волосы и приложил ее головой об стену. Девушка получила сотрясение мозга. Хулиган в итоге выгнал бригаду из квартиры. Медсестру госпитализировали. Она написала заявление в полицию, сообщил «МК».

«Это она вместо того, чтобы ехать дальше на вызовы, сама поехала в больницу, а потом в полицию. […]То есть, мы на такие вызовы едем без полиции. Там дерутся, режут друг друга, а мы едем — надо помощь оказывать», — возмутилась Ковальчук.

На улицу Щербакова отправили другую бригаду. В этот раз их сопровождала полиция. Сейчас сотрудники местного МВД выясняют подробности произошедшего с медсестрой.

В конце марта СМИ рассказывали об аналогичном случае в Красноярске. Там избили фельдшера, который входит в спецбригаду. То есть он ездит к пациентам, у которых подозревают коронавирус. Этот медработник 24 марта получил от больного в челюсть. По словам Ковальчук, «просто так». В итоге скорая помощь написала заявление в полицию.