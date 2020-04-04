Врачам в Рошале подарили более тысячи роз за борьбу с коронавирусом

Во время пандемии работа врачей важна как никогда, поэтому в городском округе Рошаль решили поддержать медиков в это сложное время. Врачам, медсестрам и санитаркам подарили охапки роз и выразили большую благодарность.

«Сейчас у нас во всей России не легкое время именно связано с эпидемией коронавируса, поэтому на врачей сейчас ложится такая нагрузка двойная, тройная нагрузка, с которой приходится работать. Естественно в это не легкое время мы обязаны их поддержать и сказать им огромное спасибо», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Рошаль Дмитрий Янин.

Представители администрации и общественники присоединились к областной акции «Наше дело в помощь вам». Они вручили каждому медработнику, кто изо дня в день помогает пациентам с подозрением на инфекцию, букеты из роз. Тысяча цветков стала для сотрудников городской больницы неожиданным и приятным сюрпризом.

«В настоящий момент, когда сложилась такая эпидемиологическая ситуация, акция, она придает дополнительные силы для коллектива больницы. Спасибо вам большое», — сказал и. о. главного врача ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» Игорь Цой.

Как отблагодарить тех, кто находится на передовой придумали подмосковные предприниматели. Первыми в акции поучаствовал Ступинский тепличный комбинат. Уже сотни подмосковных врачей получили свежие букеты цветов. В общей сложности медикам подарили 15 тысяч роз.

В Рошале случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано. Под наблюдением медиков в стационаре инфекционного отделения находятся четыре человека, дома режим самоизоляции соблюдают еще 23 жителя городского округа. Это те, у кого нет признаков заболевания ОРВИ. Медики призывают жителей оставаться дома. Карантин позволит прекратить распространение инфекции и поможет медикам, которые ежедневно, рискуя собственным здоровьем, идут на работу.