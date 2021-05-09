Нефтяной танкер загорелся в бухте сирийского порта

На нефтяном танкере в бухте порта Банияс в Сирии произошел пожар. Инженер Сирийской нефтетранспортной компании Мухаммад ас-Суси заявил, что возгорание спровоцировал технический сбой в двигателе. Об этом сообщило агентство SANA.

При возгорании был виден густой черный дым.

Экипаж танкера смог справиться с огнем. Ас-Суси сообщил, что пожар уже потушили. По предварительным данным, никто не пострадал. Судно также не получило повреждений.

В апреле в бухте того же сирийского порта, который расположен в 35 километрах к северу от Тартуса, уже происходил пожар на танкере. В Министерстве нефти и минеральных ресурсов САР тогда предположили, что возгорание на судне случилось вследствие атаки с беспилотника. Сообщалось, что дрон якобы был замечен при приближении со стороны территориальных вод Ливана. В иранских СМИ сообщали, что танкер атаковали двумя снарядами. Первый повредил переднюю часть судна, а второй упал на палубу.

Год назад в Китае взорвался танкер, перевозивший химикаты. Членам экипажа пришлось спасаться, прыгая в воду. Позже их забрала спасательная служба. Два человека пострадали.