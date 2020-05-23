В Китае взорвался танкер с химикатами. Видео

На китайском грузовом судне «Qiu Feng 6» произошел взрыв. Два члена экипажа получили ранения.

Как сообщает splash247.com, танкер построили в 2018 году. Инцидент произошел, когда судно плыло по реке Янцзы. На видео с камеры наблюдения видно, что экипаж находился рядом с местом взрыва.

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Три члена экипажа прыгнули в воду. Их подобрала спасательная служба. Два сотрудника получили ранения. Их отправили в больницу для оказания неотложной помощи. Остальные четыре члена экипажа на борту не пострадали.

Пожар, вызванный взрывом, потушили. Власти начали расследовать причины инцидента.

Судно принадлежит компании Yangzhou Yuhua Shipping. Она в основном обслуживает суда, перевозящие опасные грузы по реке Янцзы.

Ранее в Махачкалинском морском торговом порту загорелся иранский танкер. Сотрудники МЧС потушили пожар на корабле.