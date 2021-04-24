Танкер загорелся после атаки беспилотника в Сирии

Пожар вспыхнул в одном из трюмов танкера, который находится в бухте порта Банияс в Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов САР.

По неподтвержденным данным, танкер, который перевозил нефть, атаковал беспилотник. Судно стояло на якоре в устье реки Баниас.

«Танкер, предположительно, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, который появился в небе со стороны ливанского морского пространства», — сообщили в Миннефти Сирии.

Спасательные службы борются с воспламенением нефти. Информации о пострадавших или ущербе для окружающей среды пока нет.

Банияс расположен в 35 километрах к северу от Тартуса.