Нефтяной танкер сел на мель в Суэцком канале

Нефтяной танкер Rumford сел на мель в южной части Суэцкого канала и почти перегородило его. Авария затруднила движение судов, сообщило агентство Reuters.

По сообщению от источников, торговое судно село на мель из-за проблем с двигателем. На помощь тут же направили два буксира. К настоящему моменту танкер уже удалось снять с мели. В администрации Суэцкого канала сообщили, что на решение проблемы ушло всего 10 минут.

Сейчас судно на ходу, движение по Суэцкому каналу восстановят в ближайшее время, сообщило со ссылкой на источник РИА «Новости».

Ровно две недели назад, 23 марта, в Суэцком канале застрял контейнеровоз Ever Given. Судно село на мель и заблокировало движение. Из-за этого образовалась огромная пробка. Контейнеровоз удалось снять с мели 29 марта, вечером того же дня навигация в канале возобновилась. Пробка из 422 кораблей, застрявших из-за Ever Given, полностью рассосалась только 3 апреля. Администрация Суэцкого канала заявила, что ущерб от аварии с контейнеровозом может достигать миллиарда долларов.