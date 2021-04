Администрация Суэцкого канала подсчитала ущерб от ЧП с контейнеровозом

В результате блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given водная артерия понесла большие убытки. Сумма ущерба может достигать миллиарда долларов. Об этом заявил глава управления канала Усама Рабиа в эфире телеканала Sada el-Balad.

«Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма. <…> Один миллиард долларов или около того», — рассказал Рабиа.

Компенсировать потери, по его словам, будут страховые компании. Это произойдет после того, как специально созданная комиссия закончит свою работу и назовет точную сумму по итогам.

23 марта контейнеровоз Ever Given, который шел из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. Несколько сотен судов собрались в очередь. Утром 29 марта Ever Given вернули на фарватер, но позже судно снова застряло из-за плохой погоды. Навигация полностью возобновилась к вечеру. Как отметил Рабиа, сейчас в очереди на проход стоят более 150 судов. По планам, пробки не будет уже в пятницу.