Мир 12 марта 2024, 14:04 Нефтепровод в Полтавской области получил два повреждения Минэнерго Украины: магистральный нефтепровод Полтавской области поврежден РИА «Новости»

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В Полтавской области на нефтепроводе обнаружили два прорыва от внешнего воздействия. Началось расследование, сообщило Министерство энергетики Украины.

«На магистральном нефтепроводе в Полтавской области обнаружены два злонамеренных повреждения без разлива нефти. Продолжается расследование», — сообщила пресс-служба.

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В Черниговской и Днепропетровской областях возникли проблемы с электроснабжением из-за повреждения сетей при обстрелах. В Харьковской области, по информации Минэнерго Украины, повредили распределительный газопровод.

Утром 12 марта на Украине объявили воздушную тревогу. Сирена звучала на востоке и в центральных регионах страны, в том числе в Киеве.

По украинским газопроводам предложили перекачивать водород в Европу. Министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил продумать варианты использования сетей в будущем.