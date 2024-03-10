Мир 10 марта 2024, 16:52 Новое применение для газопроводов нашли на Украине Минэнерго Украины предложило экспортировать водород в Европу через газопроводы РИА «Новости»

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Украина не возражает против использования существующей газопроводной системы для поставок водорода в страны Европы. Об этом австрийской газете Kurier заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, Украина может производить от 3,5 до пяти миллионов тонн водорода в год и экспортировать его. Галущенко отметил, что Европа планирует импортировать к 2030 году более 10 миллионов тонн этого газа.

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«Самый главный вопрос — как газопроводы могут быть в будущем использованы для экспорта водорода», — отметил глава Минэнерго.

От также предложил использовать для производства водорода территории боевых действий, где земля стала непригодной для сельского хозяйства.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон не одобрила идею продления договора о транзите российского газа через Украину. Она добавила, что сейчас прорабатывается вопрос дальнейшего использования украинской газовой инфраструктуры.